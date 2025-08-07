Motorista de aplicativo sequestrado é salvo após perseguição em SP
Esposa rastreia marido e aciona polícia para resgate na zona leste
Na zona leste de São Paulo, um motorista de aplicativo foi sequestrado e mantido refém por mais de três horas enquanto criminosos usavam seu celular para compras e saques. A esposa do motorista, utilizando um aplicativo de rastreamento no celular dele, monitorou a situação e acionou a polícia.
A perseguição terminou na avenida José Pinheiro Borges em uma colisão que deixou o carro em chamas. Uma mulher em outro veículo ficou presa nas ferragens, mas foi resgatada pela polícia antes das chamas se alastrarem. Três suspeitos foram detidos; um quarto ainda está foragido.
Durante o sequestro, o motorista foi obrigado a manter a cabeça abaixada enquanto os criminosos realizavam transações financeiras. A esposa agiu rapidamente ao perceber algo errado e conseguiu ajudar na localização do veículo graças ao rastreador oculto no celular do marido.
A intervenção policial ocorreu quando os suspeitos desobedeceram a ordem de parada, resultando na colisão. Entre os três detidos, dois possuem histórico criminal semelhante. As autoridades continuam buscando o quarto suspeito.
Apesar dos ferimentos leves e do trauma psicológico sofrido pelo motorista sequestrado, ele expressou alívio por ter escapado com vida.
