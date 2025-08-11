Logo R7.com
Motorista esfaqueado dirige ferido até hospital após assalto

Crime ocorreu em São Bernardo do Campo; suspeito foi preso

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado após reagir a uma tentativa de assalto em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu quando ele aceitou uma corrida e o passageiro se revelou um criminoso. Mesmo ferido com golpes que incluíam cortes e uma perfuração no intestino, o motorista conseguiu dirigir até um hospital em Diadema para buscar atendimento médico.

O assaltante, identificado como Wilton Silva Oliveira, fugiu após o ataque. No entanto, foi capturado pela polícia nas proximidades do local do crime e preso por tentativa de latrocínio. A vítima permanece internada em recuperação depois do incidente.

