Motorista impede assalto ao atropelar criminosos na Zona Sul de São Paulo Homem já havia reagido contra assaltantes em situação semelhante anteriormente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 11h09 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista joga carro contra bandidos e impede assalto a casal na zona sul de São Paulo

Um motorista presenciou uma tentativa de assalto a um casal na zona sulde São Paulo e decidiu intervir jogando seu carro contra dois criminosos em uma motocicleta. As câmeras de segurança capturaram o momento em que ele atropelou os suspeitos para proteger as vítimas. Após o impacto, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore.

Um dos bandidos conseguiu fugir a pé, enquanto o outro foi detido pela polícia. A mochila usada como disfarce pelos criminosos ficou no local. Este incidente não foi a primeira vez que o motorista reagiu a um assalto; no ano anterior, ele enfrentou assaltantes no bairro do Sacomã, onde foi ferido por um tiro ao reagir com uma faca.

A polícia está à procura do comparsa que escapou após o atropelamento. A motocicleta utilizada no crime estava registrada no nome do assaltante ferido.

Assista em vídeo - Motorista joga carro contra bandidos e impede assalto a casal na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!