Motorista morre e grávida fica ferida após acidente em São Paulo Veículo transportava cinco pessoas; motorista se recusou a fazer teste de bafômetro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h45 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem morre e grávida fica ferida após acidente de carro na zona norte de SP

Um grave acidente na zona norte de São Paulo resultou na morte de um motorista de 22 anos. No veículo estavam cinco pessoas, incluindo uma mulher grávida que sofreu uma fratura na perna e foi levada à Santa Casa de Misericórdia. Outro passageiro foi encaminhado ao Hospital da Vila Penteado, enquanto um dos ocupantes foi liberado no local.

O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Segundo informações divulgadas, o grupo retornava de uma festa onde houve consumo de bebidas alcoólicas. A suspeita é que todos no veículo tenham ingerido álcool antes do acidente.

Assista ao vídeo - Homem morre e grávida fica ferida após acidente de carro na zona norte de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!