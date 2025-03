Motorista que atropelou jovem na faixa de pedestre em Osasco (SP) é solto após depoimento Liberação do condutor gera protestos de familiares e amigos de Thalia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 13h10 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h10 ) twitter

Motorista que atropelou e matou jovem na faixa de pedestre é liberado após prestar depoimento

Moradores de Osasco, na Grande São Paulo , realizaram um protesto após a liberação de um motorista que atropelou Thalia, uma jovem de 17 anos, enquanto ela atravessava uma faixa de pedestre. O condutor foi detido, mas liberado após permanecer em silêncio durante seu depoimento.

O acidente ocorreu quando Thalia foi atingida e arrastada pelo veículo. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado posteriormente. Ele foi indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro.

Durante a manifestação no local do acidente, colchões foram incendiados em protesto contra a decisão judicial. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar a situação. Apesar da liberação do motorista, ele responderá pelos crimes enquanto a investigação continua.

Assista em vídeo - Motorista que atropelou e matou jovem na faixa de pedestre é liberado após prestar depoimento

