Motorista reage a assalto no Butantã; suspeito morre em tiroteio

No bairro do Butantã, em São Paulo, um motorista teve sua aliança roubada por um motociclista. Ao reagir, ele colidiu seu carro contra a moto do criminoso. Um policial militar de folga presenciou o incidente e tentou deter o suspeito, resultando em uma troca de tiros. O assaltante foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Durante o tiroteio, três pedestres foram atingidos; dois já receberam alta hospitalar e um permanece internado. A perícia confirmou que a moto usada era roubada e apreendeu um revólver e seis alianças roubadas. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios da Polícia Civil.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas

