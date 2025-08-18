Motorista reage a assalto no Butantã; suspeito morre em tiroteio
Policial militar de folga interfere em assalto, resultando em troca de tiros com feridos
No bairro do Butantã, em São Paulo, um motorista teve sua aliança roubada por um motociclista. Ao reagir, ele colidiu seu carro contra a moto do criminoso. Um policial militar de folga presenciou o incidente e tentou deter o suspeito, resultando em uma troca de tiros. O assaltante foi baleado e não resistiu aos ferimentos.
Durante o tiroteio, três pedestres foram atingidos; dois já receberam alta hospitalar e um permanece internado. A perícia confirmou que a moto usada era roubada e apreendeu um revólver e seis alianças roubadas. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios da Polícia Civil.
