Motorista sem habilitação desaparece após acidente fatal com motoboy em São Paulo

Motorista sem habilitação some após atropelar e matar motoboy em São Paulo

Um acidente grave aconteceu na zona norte de São Paulo, resultando na morte de Edson Diego Muniz, de 33 anos. Ele foi atingido por um carro que trafegava na contramão. O motorista do veículo, Edmilson de Souza Oliveira, não possuía carteira de habilitação e fugiu após a colisão. O caso está sendo investigado como homicídio culposo.

Iná, esposa da vítima, expressou sua dor pela perda devastadora do marido. “É muito difícil, meus filhos perguntam pelo pai”, desabafa. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o carro subiu na contramão, contrariando a versão de Edmilson sobre um desvio para evitar um ônibus inexistente nas imagens. A polícia está à procura de Edmilson, que desapareceu após prestar depoimento no dia do acidente.

