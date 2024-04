Mulher denuncia irmão e cunhada por arrecadar R$ 30 mil com suposta fraude na internet Familiares desconfiaram do casal pelo padrão de vida que apresentavam nas redes sociais

Luiz Antônio e Tainara Ribeiro são denunciados por fraude na internet Luiz Antônio e Tainara Ribeiro são denunciados por fraude na internet (Reprodução/RECORD)

O padrão de vida de Luiz Antônio Barbosa, de 33 anos, e Tainara Ribeiro, de 34, mostrado nas redes sociais, chamou a atenção de familiares do casal, no Rio de Janeiro. O Balanço Geral Manhã trouxe detalhes sobre as duas pessoas investigadas por uma suposta fraude na internet, pois estariam utilizando a foto de uma criança com câncer para arrecadar dinheiro para o tratamento.

Stephani Santos Barbosa, irmã de Luiz Antônio, comentou que começou a suspeitar das atitudes do casal. "Hospedagens em Copacabana (RJ), viagens, bebidas, carnes e roupas caras, troca de telefone em menos de seis meses", disse a mulher, que denunciou o irmão e a esposa dele por fraude.

O casal iniciou uma campanha que chegou a recolher quase R$ 35 mil em doações. Em uma das postagens, a suposta mãe da criança disse que a filha sofria com tumor nos olhos. No perfil, os possíveis golpistas ainda apresentavam um laudo médico falso para sensibilizar os doadores.

A menina exposta pelo casal tem oito anos, mora em Aracaju (SE), onde faz tratamento contra o câncer. A família da criança não tinha conhecimento que a imagem da garota era utilizada em fraude.

Luiz Antônio e Tainara prestaram depoimento, mas foram liberados. A mulher assumiu que planejou a farsa por enfrentar dificuldade financeira, e ainda isentou o marido de participar do caso. Porém, os investigadores acreditam que há a participação de outra pessoa.

"As investigações apontam para outra direção, de que há outros envolvidos", relatou o delegado Alan Luxardo.

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.

VEJA TAMBÉM: "Eu estava vulnerável", desabafa influenciadora que alega ter sido violentada por anfitrião de evento

