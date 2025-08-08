Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Mulher é agredida durante corrida no Ibirapuera

Incidente levanta questões sobre segurança em parques paulistanos

  • Uma mulher foi agredida enquanto corria no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
  • Glace, a vítima, foi atingida por um soco após esbarrar em outro corredor e ainda não formalizou denúncia.
  • A administração do parque condenou a agressão e enfatizou a importância de relatar esses casos às autoridades.
  • O incidente levanta preocupações sobre segurança e violência de gênero em parques públicos da cidade.

 

Uma mulher foi agredida enquanto corria no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Durante um treino conhecido como Longão dos 15 km, ela esbarrou em outro corredor e foi atingida por um soco no rosto. O agressor continuou correndo após o incidente, e a vítima ainda não formalizou denúncia na delegacia.

A vítima, Glace, estava sozinha quando ocorreu a agressão. Ela relatou que não conseguiu desviar do corredor que vinha em direção contrária. Após o ocorrido, Glace decidiu mudar sua rotina de treinos por medo, optando por correr em casa.

A administração do Parque Ibirapuera condenou veementemente o ato de agressão e incentivou que tais casos sejam reportados às autoridades. A Guarda Civil Metropolitana é responsável pela segurança do local. Este episódio reflete uma preocupação crescente com a violência de gênero nos parques da cidade.

A concessionária responsável pelo parque destacou a importância de registrar boletins de ocorrência para identificar e punir os responsáveis. Frequentadoras expressaram preocupações sobre a falta de civilidade e segurança nas áreas de lazer públicas.

