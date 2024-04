Mulher é presa em flagrante após amarrar filho de três anos na escada do prédio Segundo os vizinhos, é comum escutar gritos e choros no apartamento onde a criança mora; entenda

Criança de 3 anos é encontrada amarrada em escada do prédio onde mora Criança de 3 anos é encontrada amarrada em escada do prédio onde mora (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe detalhes do caso de uma criança, de apenas 3 anos, que foi encontrada amarrada em escada do prédio onde mora, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Um vídeo gravado pelos agentes da Guarda Municipal registrou o momento em que o menino foi visto com uma das mãozinhas imobilizadas. A mãe da criança usou um cabo de celular para prendê-lo no corrimão da escadaria do prédio. As imagens mostraram o policial tentando conversar com ele. Muito assustado, ele ficou calado e olhando para o chão.

A mãe do menor foi identificada como Thayna Ribeiro dos Santos, de 22 anos. A jovem tem quatro filhos. Na delegacia, ela parecia não se preocupar com o que estava acontecendo. Ela contou à polícia que tomou a atitude porque o menino estava brigando com os irmãos.

A Guarda Civil Municipal de Taboão (SP) chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Segundo a GCM, testemunhas contaram que é comum ouvir gritos e choro no apartamento onde a criança mora.

Thaina é separada e tem uma medida protetiva contra o pai da criança. Ela foi presa em flagrante e os outros três filhos estão com a avó materna. A criança resgatada pela guarda foi levada para delegacia e aguardará a decisão do Conselho Tutelar.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.

