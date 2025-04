Mulher é presa por planejar morte do marido com ajuda do amante Suspeita detida em São Roque por crime motivado por seguro de vida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h19 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h19 ) twitter

Operação prende mulher suspeita de tramar a morte do marido para sacar o seguro em São Roque (SP)

Uma operação em São Roque, no interior paulista, resultou na prisão de uma mulher suspeita de planejar a morte do marido com o amante para receber o seguro de vida. A operação Viúva Negra levou à captura no bairro Mailasqui após investigações que apontaram a encomenda do crime ocorrido em maio do ano passado, disfarçado como latrocínio.

A Polícia Civil, com apoio da guarda civil metropolitana, investigou o caso durante quase um ano.

Pertences do falecido foram levados para simular um roubo seguido de morte. A suspeita foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre as acusações formais de planejamento e execução do assassinato.

