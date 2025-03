Mulher herda 17 animais da mãe e diz que não tem como sustentá-los Para piorar a situação, Flavia mora com o irmão acumulador de lixo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h08 ) twitter

Mulher herda 17 animais da mãe e diz que não tem dinheiro para sustentá-los

Flávia enfrenta uma situação crítica após herdar 11 cães e 6 gatos de sua mãe falecida na zona norte de São Paulo. Além das dificuldades financeiras para alimentar os animais, ela vive com sua filha adolescente e um irmão que acumula lixo, tornando a casa quase inabitável.

A situação começou quando a mãe de Flávia, após a morte do pai, entrou em depressão e começou a acumular animais. Com o tempo, o número aumentou devido à procriação e ao abandono de novos cães na residência. Flávia trabalha como operadora de caixa e não consegue arcar com as despesas dos animais, levando a conflitos entre eles.

A casa está localizada no bairro da Vila Penteado, onde vizinhos tentam ajudar doando ração, mas a situação permanece crítica. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a remoção dos animais só ocorre em casos específicos, como agressões ou risco à saúde pública.

Flávia faz um apelo por assistência para melhorar as condições de vida dos animais e resolver a questão do acúmulo de objetos dentro da casa.

Mulher herda 17 animais da mãe e diz que não tem dinheiro para sustentá-los

