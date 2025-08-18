Mulher nua confessa homicídio do pai em Itanhaém (SP)
Crime ocorreu em apartamento no litoral paulista
Uma mulher de 41 anos foi presa após confessar ter matado seu pai de 74 anos em Itanhaém, São Paulo. O caso veio à tona quando ela foi encontrada nua na orla da cidade, chamando a atenção de motoristas e da polícia.
Ao ser abordada, a mulher revelou ter esfaqueado o pai com 20 facadas no apartamento onde viviam. Ela cuidava dele devido a problemas de saúde que o impediam de se comunicar. A polícia confirmou a confissão ao localizar o corpo do idoso no local.
A mulher foi levada à delegacia para prestar depoimento, e as autoridades agora investigam se houve outros episódios de agressão no passado. O caso gerou grande repercussão na região.
