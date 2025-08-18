Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Mulher nua confessa homicídio do pai em Itanhaém (SP)

Crime ocorreu em apartamento no litoral paulista

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Mulher de 41 anos foi presa após confessar o homicídio do pai de 74 anos em Itanhaém, SP.
  • O crime ocorreu no apartamento onde moravam, após a mulher ter esfaqueado o pai com 20 facadas.
  • Ela foi encontrada nua na orla da cidade, chamando a atenção da polícia.
  • As autoridades investigam possíveis episódios de agressão anteriores.

 

Uma mulher de 41 anos foi presa após confessar ter matado seu pai de 74 anos em Itanhaém, São Paulo. O caso veio à tona quando ela foi encontrada nua na orla da cidade, chamando a atenção de motoristas e da polícia.

Ao ser abordada, a mulher revelou ter esfaqueado o pai com 20 facadas no apartamento onde viviam. Ela cuidava dele devido a problemas de saúde que o impediam de se comunicar. A polícia confirmou a confissão ao localizar o corpo do idoso no local.

A mulher foi levada à delegacia para prestar depoimento, e as autoridades agora investigam se houve outros episódios de agressão no passado. O caso gerou grande repercussão na região.

