Mulher refém é libertada após confronto na zona leste de SP
Agressor armado com facas morre após ação policial
Na zona leste de São Paulo, Solange foi feita refém por um homem em surto armado com duas facas. A polícia negociou por cerca de duas horas sem sucesso antes de intervir. Durante a tentativa de fuga do agressor, Solange foi golpeada, levando os agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GAT) a usar bombas de efeito moral.
A situação escalou quando o homem ameaçou novamente a vítima. Um policial foi autorizado a disparar para neutralizar o agressor. Mesmo após ser baleado, ele continuou oferecendo risco, resultando em uma intervenção direta do time tático. O agressor foi socorrido pelos militares mas não resistiu aos ferimentos.
Solange foi resgatada em segurança e recebeu apoio psicológico. O agressor possuía diversas passagens pela polícia, incluindo violência contra a mulher e uma pena de dez anos de prisão.
