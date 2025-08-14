Mulher refém é libertada após confronto na zona leste de SP Agressor armado com facas morre após ação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 14h12 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mulher chamada Solange foi feita refém por um homem armado com facas na zona leste de São Paulo.

A polícia negociou por duas horas antes de decidir intervir devido à ameaça ao refém.

Durante a ação, o agressor foi baleado por um sniper, mas não sobreviveu aos ferimentos após ser socorrido.

Solange foi resgatada em segurança e recebeu apoio psicológico; o agressor tinha um histórico criminal por violência.

Na zona leste de São Paulo, Solange foi feita refém por um homem em surto armado com duas facas. A polícia negociou por cerca de duas horas sem sucesso antes de intervir. Durante a tentativa de fuga do agressor, Solange foi golpeada, levando os agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GAT) a usar bombas de efeito moral.

A situação escalou quando o homem ameaçou novamente a vítima. Um policial foi autorizado a disparar para neutralizar o agressor. Mesmo após ser baleado, ele continuou oferecendo risco, resultando em uma intervenção direta do time tático. O agressor foi socorrido pelos militares mas não resistiu aos ferimentos.

Solange foi resgatada em segurança e recebeu apoio psicológico. O agressor possuía diversas passagens pela polícia, incluindo violência contra a mulher e uma pena de dez anos de prisão.

