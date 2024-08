‘Não é justo’, desabafa mãe após filha passar fim de semana na casa do pai e desparecer A professora Luzia Costa disse que a única notícia que recebeu foi da sogra, que afirmou que não devolveria a criança Balanço Geral Manhã|Do R7 28/08/2024 - 14h27 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h27 ) ‌



Mãe se desespera com desaparecimento de filha após criança passar fim de semana na casa do pai Reprodução/RECORD

O Balanço Geral Manhã trouxe mais detalhes sobre o caso de uma criança de seis anos, que desapareceu após passar um final de semana com o pai e a avó paterna em Jundiaí, interior de São Paulo. A professora Luzia Costa, mãe da menina, contou que a única notícia que recebeu foi da sogra, no último domingo (25), dizendo que não devolveria a garota.

A mulher contou que quando fez contato com a avó paterna e descobriu que sua filha não voltaria para casa, pegou seu carro e foi até a casa do pai da criança. No entanto, ao chegar no local, não encontrou ninguém e também não conseguiu mais informações de onde estariam.

Para registrar o desaparecimento da sua filha, Luzia teve dificuldades. Ela conseguiu fazer o Boletim de Ocorrência somente dois dias depois do último contato com a sogra. “Eles não queriam fazer um Boletim porque alegaram que não era sequestro, pois estava com o pai. Falaram que não estava desaparecida porque um familiar que tirou”, revelou a mulher.

O juiz da Vara Infância e Juventude, Iberê Dias, disse que em casos como esse a pessoa pode pagar uma multa. “O indivíduo não chega a ser preso. Em alguns casos, ele pode ser impedido de visitar a criança”, explicou o profissional.

‌



Luzia revelou que o relacionamento do casal sempre foi conturbado e eles se separaram há três anos. Ela passou a morar em Francisco Morato com a filha, mas a criança não tem guarda definida na Justiça. Angustiada com a situação, a professora desabafa: “Amo a minha filha e quero ela de volta. Não é justo tirá-la de mim”.

Assista ao vídeo:

