'Nem sei o que pensar', desabafa filho de mulher que desapareceu após denunciar o companheiro Elaine da Silva Dias acusou Henry Linguanoto de violência doméstica e desde então não foi mais vista; entenda o caso Balanço Geral Manhã|Do R7 07/08/2024 - 14h48 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h48 )



RESUMINDO A NOTÍCIA Elaine e Henry estavam juntos de 2020, mas a relação era marcada por muitos conflitos;

Eles estavam separados há cerca de um mês, quando Elaine decidiu dar uma nova chance;

Vizinhos chegaram a presenciar as agressões e a fuga de Henry;

Elaine decidiu dar um basta e denunciou o então companheiro por violência doméstica, mas está desaparecida desde então;

O filho dela pede justiça e não quer que Henry fique impune após tantas agressões.

Entre idas e vindas, Elaine e Henry estavam juntos desde 2020 Reprodução/RECORD

O Balanço Geral Manhã detalhou um caso de violência contra mulher e desaparecimento, na cidade de Mogi das Cruzes (SP). Após denunciar o namorado Henry Linguanoto, de 44 anos, por violência doméstica, Elaine da Silva Dias, de 51 anos, sumiu misteriosamente.

Entre idas e vindas, o casal somava mais de quatro anos de relacionamento, mas a vida a dois sempre foi cercada de discussões e agressões. Ao conhecer Henry, Elaine sabia que o homem era usuário de drogas e também teve passagens pela polícia por furto, assalto e agressão.

Elaine decidiu dar uma chance ao homem, que se dizia mudado. Vitor César Silva, filho da vítima, nunca aprovou o relacionamento e alertava a mãe: “Ele já vinha de uma vida perigosa. Não acredite que está regenerado. Se ele já fez isso com você uma vez, ele vai fazer de novo”.

O casal havia reatado há pouco mais de um mês e, na última quarta (31), após agressão sofrida por Elaine, a mulher decidiu colocar um ponto final e denunciar Henry. Porém, desde então ela não foi mais vista.

A agressão que a levou até a delegacia foi ouvida por vizinhos, que interferiram na situação. “A gente acordou com os gritos dela. A moça está pedindo socorro, corre lá e liga para a polícia, vamos ajudar”, relatou uma vizinha que estava dormindo em sua casa na hora do ocorrido.

Apesar dos conflitos serem recorrentes, o último chegou a parar a rua. “Eu consegui empurrar ele e separamos. Ele [Henry] estava muito alterado, não queria conversar, apenas ir para cima dela”, contou outro morador que testemunhou o caso.

Com a chegada dos vizinhos, Henry pegou uma bolsa preta de viagem e está foragido até o momento.

Vitor tem esperança de encontrar a mãe e pede que as agressões de Henry não fiquem impunes. “Você tem um ente querido e não sabe onde ele está. Eu já nem sei o que pensar. Eu espero do fundo do meu coração que ela seja encontrada, e que o covarde do Henry pague pelo o que fez. Por todas as vezes”, concluiu o filho.

A Polícia Civil investiga o caso, e busca o paradeiro de Elaine e Henry para continuar as investigações.

Assista a reportagem:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.