Noivo é preso pouco antes de se casar por dívida de pensão alimentícia Detenção ocorreu na frente dos convidados durante a cerimônia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 14h09 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h09 )

Homem é preso pouco antes de se casar por dívida de pensão alimentícia

Um homem foi detido em Porto Seguro, na Bahia, pouco antes de seu casamento por não pagar pensão alimentícia de um relacionamento anterior. A prisão aconteceu em frente aos convidados, após a ex-esposa do noivo informar à polícia sobre a cerimônia e o atraso nos pagamentos.

Os policiais realizaram a prisão do noivo no local, causando constrangimento entre os presentes. O homem foi levado à delegacia para resolver a questão legal, enquanto a ex-esposa, que havia acionado as autoridades, começou a receber os valores devidos. A ação destacou a seriedade com que a justiça brasileira trata a inadimplência de pensão alimentícia.

