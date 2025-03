Novo advogado assume defesa de Maicol, suspeito preso no caso Vitória Sangue encontrado complica situação dele Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 13h21 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h21 ) twitter

Único suspeito preso por envolvimento na morte da jovem Vitória, de 17 anos, Maicol Antônio Sales dos Santos trocou de advogado. O novo defensor, por enquanto identificado apenas como Flávio, disse que ainda vai se inteirar sobre as acusações antes de falar com a imprensa.

A polícia encontrou manchas de sangue no carro e na casa de Maicol. A casa dele teria sido para onde a jovem teria sido levada após ser sequestrada. Além disso, a própria mulher de Maicol disse que não estava com ele na noite do desaparecimento, o que contraria depoimento dele.

Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.

