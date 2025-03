Ônibus descontrolado atinge duas casas na Brasilândia Colisão ocorreu em morro íngreme; motorista teve ferimentos leves Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h47 ) twitter

Motorista de ônibus perde controle e atinge duas casas na zona norte de SP

Na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, um ônibus desgovernado colidiu com duas casas situadas em um morro íngreme. A estrutura de uma das residências foi arremessada para dentro do veículo, quase atingindo o motorista, que sofreu apenas ferimentos leves.

O acidente ocorreu em uma área com declive acentuado, contribuindo para a perda de controle do ônibus. Apesar dos danos significativos nas casas, o condutor teve apenas lesões leves na mão. Malva, moradora de uma das residências afetadas, relatou ter sido acordada pelo barulho do impacto.

As duas casas sofreram avarias consideráveis. Em uma delas, o ônibus bloqueou a saída, dificultando a movimentação dos moradores. Testemunhas afirmaram que as consequências poderiam ter sido mais graves se houvesse pessoas no local no momento da colisão.

Assista em vídeo - Motorista de ônibus perde controle e atinge duas casas na zona norte de SP

