Balanço Geral Manhã

Operação nacional combate violência contra a mulher

Ação visa prender 200 suspeitos em todo o Brasil

A Polícia Civil realiza uma operação nacional focada em crimes de violência contra a mulher. A ação ocorre no Palácio da Polícia e envolve diversas delegacias especializadas. O objetivo é cumprir mandados de prisão para 200 suspeitos em todo o Brasil, além de executar mandados de busca e apreensão.

Viaturas descaracterizadas estão sendo utilizadas para transportar os detidos ao local. Delegacias especializadas em crimes cibernéticos também participam da operação. A ação coincide com o dia de comemoração da Lei Maria da Penha, destacando a importância do combate à violência doméstica no país.

