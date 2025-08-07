Operação nacional combate violência contra a mulher
Ação visa prender 200 suspeitos em todo o Brasil
A Polícia Civil realiza uma operação nacional focada em crimes de violência contra a mulher. A ação ocorre no Palácio da Polícia e envolve diversas delegacias especializadas. O objetivo é cumprir mandados de prisão para 200 suspeitos em todo o Brasil, além de executar mandados de busca e apreensão.
Viaturas descaracterizadas estão sendo utilizadas para transportar os detidos ao local. Delegacias especializadas em crimes cibernéticos também participam da operação. A ação coincide com o dia de comemoração da Lei Maria da Penha, destacando a importância do combate à violência doméstica no país.
