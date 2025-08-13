Operação policial no Jabaquara busca suspeitas de fraude
Ação em São Paulo visa prender mulheres envolvidas em golpes
A Polícia Civil realiza uma operação no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão contra um esquema de fraudes. A ação se concentra em duas mulheres suspeitas de liderar o grupo criminoso; uma delas já foi detida e está colaborando com as autoridades.
Policiais percorrem vielas estreitas da comunidade, buscando suspeitos com mandados em mãos. Durante a operação, uma mulher foi algemada e conduzida para indicar outro endereço possivelmente ligado ao esquema. A operação conta com a colaboração de forças policiais de outros estados brasileiros.
