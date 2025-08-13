Logo R7.com
Operação policial no Jabaquara busca suspeitas de fraude

Ação em São Paulo visa prender mulheres envolvidas em golpes

  • A Polícia Civil realiza operação no Jabaquara, São Paulo, para prender mulheres suspeitas de fraudes.
  • Uma das líderes do grupo criminoso já foi detida e está colaborando com as autoridades.
  • A operação envolve policiais de outros estados e busca cumprir mandados de prisão em diversas áreas.
  • A maioria dos moradores da região é composta por trabalhadores honestos, e as ações visam garantir a segurança local.

 

A Polícia Civil realiza uma operação no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão contra um esquema de fraudes. A ação se concentra em duas mulheres suspeitas de liderar o grupo criminoso; uma delas já foi detida e está colaborando com as autoridades.

Policiais percorrem vielas estreitas da comunidade, buscando suspeitos com mandados em mãos. Durante a operação, uma mulher foi algemada e conduzida para indicar outro endereço possivelmente ligado ao esquema. A operação conta com a colaboração de forças policiais de outros estados brasileiros.

