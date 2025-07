Oportunidade para açougueiro é destaque do Balcão de Empregos desta terça (22) Nesta terça-feira (22), também há vaga para confeiteiro; confira Balanço Geral Manhã|R7 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

Veja as oportunidades oferecidas pelo Cate Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Com salário de R$ 2.482, a vaga para açougueiro está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta terça-feira (22). O posto, para a zona leste de São Paulo, não exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, mas pede mais de um ano de experiência na área.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para montador de automóveis, também na zona leste da capital paulista. A oportunidade exige Ensino Médio completo e mais de um ano de experiência prévia. A remuneração oferecida é de R$ 2.700 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)