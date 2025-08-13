Oportunidade para auxiliar de cozinha é destaque no Balcão de Empregos desta quarta (13) Também está disponível vaga para operador de caixa na zona sul de São Paulo; confira Balanço Geral Manhã|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

É possível se candidatar no site do Cate Agência Brasil/Tânia Rêgo

Com salário de R$ 2.070, a vaga para auxiliar de cozinha está entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), nesta quarta-feira (13).

O posto, para a zona leste de São Paulo, exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo e pede até 6 meses de experiência na área. O contratado será responsável por manipular alimentos, organização e limpeza do ambiente de trabalho, localizado próximo ao Tatuapé.

Essa e outras oportunidades são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também uma vaga para operador de caixa, na zona sul da capital paulista, próximo à Vila Mariana. A oportunidade exige Ensino Médio completo e sem necessidade de experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.882 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)