Oportunidade para auxiliar de limpeza é destaque no Balcão de Empregos desta sexta (29)

Veja as oportunidades oferecidas pelo Cate Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com salário de R$ 2.263, a vaga para auxiliar de cozinha está aberta na região norte da capital paulista, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta sexta (29).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Fundamental completo, e até 6 meses de experiência prévia na área.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto para atendente de lanchonete na região central de São Paulo. A vaga exige que o candidato esteja cursando o Ensino Médio, mas não exige experiência na área. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.524 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.