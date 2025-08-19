Oportunidade para auxiliar de padeiro é destaque no Balcão de Empregos desta terça (19) Também está disponível vaga para recepcionista atendente na zona sul de São Paulo; confira Balanço Geral Manhã|Do R7 19/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h00 ) twitter

Confira as oportunidades oferecidas pelo Cate Rovena Rosa/Agência Brasil

Com salário de R$ 2.010, a vaga para auxiliar de padeiro está aberta na zona sul paulistana, entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta terça-feira (19).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha Ensino Médio completo, e requer 6 meses de experiência prévia na área. O profissional ficará responsável pelo atendimento aos clientes, cortes de carnes, precificação e auditoria de validade.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto de recepcionista atendente zona sul de São Paulo. A vaga exige que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, mas não é necessário experiência. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.644 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba “Vagas de emprego”, buscar a vaga e clicar no botão “Quero me candidatar”.

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em “Cursos”, no menu superior da página.

Para entrar no site do Cate

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.