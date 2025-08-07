Paciente ataca técnica de enfermagem durante atendimento
Após agressão em São Paulo, caso está sob investigação policial
Uma mulher foi filmada agredindo uma técnica de enfermagem em uma unidade básica de saúde em São Paulo. Durante o atendimento, a paciente empurrou a técnica e deu um tapa nela ao perceber que estava sendo gravada. Segundo o boletim de ocorrência, a paciente já havia se desentendido com a mesma profissional em outras ocasiões. Após a agressão, ela retornou à unidade para uma consulta médica. A polícia está investigando o caso.
