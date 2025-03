Pacientes reclamam de precariedade e demora no atendimento em hospital de SP Secretaria afirma que unidade de saúde está em reforma Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h38 ) twitter

Pacientes reclamam de demora no atendimento e condições precárias em hospital de SP

Imagens capturadas por celular revelam a situação preocupante no Hospital Municipal do Campo Limpo, em São Paulo. Os corredores estão lotados, com pacientes em macas aguardando atendimento, incluindo Nailton, que sofreu um acidente de moto e espera por cirurgia há vários dias. Sua esposa, Emily, destaca a falta de informações sobre o tratamento e o temor de complicações de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o hospital passa por reformas para aumentar a capacidade de leitos e melhorar as condições de atendimento. Apesar disso, a família de Nailton e outros pacientes continuam enfrentando longos períodos de espera e condições precárias. A esposa de Nailton expressa preocupação com a possibilidade de infecções e a necessidade urgente de ações efetivas.

Além de Nailton, outros pacientes também relatam dificuldades no atendimento. Uma mulher, que preferiu não se identificar, mencionou a falta de ar condicionado e o calor nos corredores, onde muitos estão em macas devido à superlotação. A situação gera indignação entre os familiares, que cobram soluções rápidas e eficazes para os problemas enfrentados na unidade.

Assista em vídeo - Pacientes reclamam de demora no atendimento e condições precárias em hospital de SP

