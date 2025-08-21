Pedestre morre atropelado na Avenida 23 de Maio
Homem tentou atravessar fora da faixa em São Paulo
Na manhã desta quinta-feira, um homem de cerca de 40 anos morreu após ser atropelado na Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Segundo o motorista envolvido, a vítima tentou atravessar a via fora da faixa de pedestres, impossibilitando a frenagem a tempo.
O acidente ocorreu no sentido Santana, próximo ao complexo viário conhecido como Cebolinha. A Polícia Militar e a CET isolaram a área para gerenciar o trânsito, que ficou lento devido à interdição de uma faixa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito ao chegar no local. O motorista permaneceu no local para prestar assistência às autoridades.
Veja também
Atiradores de motocicleta realizaram disparos e fugiram
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!