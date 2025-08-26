Perseguição policial em São Paulo termina em colisão com idosos Criminoso invade contramão e colide com carro de idosos durante fuga Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 13h55 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Perseguição de veículo roubado pela polícia em São Paulo.

Criminoso colidiu com carro de idosos na Vila Ré durante a fuga.

Casal de idosos não sofreu ferimentos graves após o acidente.

Motorista do veículo roubado foi preso e a polícia investiga o caso.

Perseguição a carro roubado resulta em acidente com casal de idosos

Um veículo roubado foi perseguido pelas autoridades em São Paulo após o condutor ignorar a ordem de parada. O incidente culminou em uma colisão na Vila Ré, onde o carro roubado atingiu um automóvel com um casal de idosos.

A perseguição teve início no bairro Tatuapé, quando a polícia identificou o veículo furtado. Durante a fuga, o criminoso entrou na contramão e bateu em um carro ocupado pelos idosos. Apesar do impacto, as vítimas não sofreram ferimentos graves.

Gabriel, proprietário do veículo furtado, soube do furto enquanto trabalhava após ser contatado pela seguradora. Ele foi informado sobre o acidente e a recuperação do carro. Após a colisão, o motorista foi preso em flagrante e levado para atendimento médico antes de ser conduzido à delegacia. A polícia civil agora conduz a investigação do caso.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante a perseguição policial em São Paulo?

‌



Uma perseguição policial ocorreu em São Paulo após um veículo roubado não obedecer à ordem de parada. O incidente resultou em uma colisão na Vila Ré, onde o carro roubado colidiu com um veículo ocupado por um casal de idosos.

Onde teve início a perseguição e como os eventos se desenrolaram?

‌



A perseguição começou no bairro Tatuapé, onde a polícia identificou o veículo furtado. Durante a fuga, o criminoso entrou na contramão e colidiu com o carro dos idosos.

Os ocupantes do carro dos idosos sofreram ferimentos?

‌



Apesar do impacto da colisão, as vítimas, que eram um casal de idosos, não sofreram ferimentos graves.

Qual foi a ação da polícia após a colisão?

Após a colisão, o motorista foi preso em flagrante e levado para atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. A polícia civil está conduzindo a investigação do caso.

Assista ao vídeo - Perseguição a carro roubado resulta em acidente com casal de idosos

Veja também

‌



Assaltos e arrastões geram medo entre os residentes da região

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Moradores do M'Boi Mirim relatam aumento da violência e falta de segurança Reintegração de posse gera tensão entre moradores e policiais na zona leste Hytalo Santos e companheiro podem ser transferidos para presídio na Paraíba Feirante da Ceagesp flagra clientes pegando frutas e saindo sem pagar Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na zona norte de São Paulo Moradores da zona norte de São Paulo enfrentam aumento nas contas de gás Homem confessa assassinato de três mulheres em praia da Bahia Perseguição a carro roubado resulta em acidente com casal de idosos Filho de vereador é vítima de sequestro em bairro nobre de SP Câmera escondida flagra venda de peças automotivas falsificadas em São Paulo Operação da polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã Cães abandonados em terreno na Lapa mobilizam moradores Trem descarrila na estação da Luz e gera transtornos na Linha 7-Rubi GCM é baleado na cabeça durante tentativa de roubo em São Paulo Ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro são feitos reféns no Rio de Janeiro Carro descontrolado colide com árvore e poste em Carapicuíba; veja o vídeo Polícia de SP prende três suspeitos após assalto a família chinesa Homem atira no vizinho após flagrar troca de mensagens com a esposa Homem mantém esposa grávida refém em São Paulo por quatro horas Donos de empresa têxtil são suspeitos de participar de fraude no sistema bancário

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!