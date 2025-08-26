Perseguição policial em São Paulo termina em colisão com idosos
Criminoso invade contramão e colide com carro de idosos durante fuga
Um veículo roubado foi perseguido pelas autoridades em São Paulo após o condutor ignorar a ordem de parada. O incidente culminou em uma colisão na Vila Ré, onde o carro roubado atingiu um automóvel com um casal de idosos.
A perseguição teve início no bairro Tatuapé, quando a polícia identificou o veículo furtado. Durante a fuga, o criminoso entrou na contramão e bateu em um carro ocupado pelos idosos. Apesar do impacto, as vítimas não sofreram ferimentos graves.
Gabriel, proprietário do veículo furtado, soube do furto enquanto trabalhava após ser contatado pela seguradora. Ele foi informado sobre o acidente e a recuperação do carro. Após a colisão, o motorista foi preso em flagrante e levado para atendimento médico antes de ser conduzido à delegacia. A polícia civil agora conduz a investigação do caso.
