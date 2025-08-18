Perseguição policial termina com motociclista detido em São Paulo Abordagem na zona sul levanta dúvidas sobre ação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h14 ) twitter

Na Vila Ademar, zona sul de São Paulo, um motociclista foi perseguido pela Polícia Militar após desobedecer a uma ordem de parada. A perseguição culminou em um beco onde ele foi imobilizado contra uma parede por policiais, resultando em sua queda na calçada.

Moradores locais registraram a abordagem em vídeo, levantando questionamentos sobre a conduta dos policiais que isolaram a área por algumas horas. A polícia ainda não divulgou detalhes completos do ocorrido, mas um inquérito administrativo pode ser aberto para investigar a atuação dos agentes.

