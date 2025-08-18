Logo R7.com
Perseguição policial termina com motociclista detido em São Paulo

Abordagem na zona sul levanta dúvidas sobre ação policial

Na Vila Ademar, zona sul de São Paulo, um motociclista foi perseguido pela Polícia Militar após desobedecer a uma ordem de parada. A perseguição culminou em um beco onde ele foi imobilizado contra uma parede por policiais, resultando em sua queda na calçada.

Moradores locais registraram a abordagem em vídeo, levantando questionamentos sobre a conduta dos policiais que isolaram a área por algumas horas. A polícia ainda não divulgou detalhes completos do ocorrido, mas um inquérito administrativo pode ser aberto para investigar a atuação dos agentes.

