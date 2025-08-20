Perseguição policial termina em prisão na zona sul de SP
Motociclista com bag de entregador tenta fugir e é capturado após manobras arriscadas
Durante patrulhamento na zona sul de São Paulo, policiais avistaram um suspeito em uma motocicleta usando uma bag de entregador. Ao desobedecer a ordem de parada, ele iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição durou cerca de seis minutos e foi registrada por câmeras acopladas às fardas dos agentes.
O motociclista tentou despistar os policiais entrando na contramão e mudando de direção várias vezes. Em sua tentativa de fuga, passou entre carros e furou sinais vermelhos até entrar em uma rua sem saída. Cercado, arremessou um objeto antes de se render aos policiais.
Na ação, uma pistola com numeração raspada foi apreendida junto com a motocicleta utilizada pelo suspeito. Ele foi levado à delegacia e permanece à disposição da justiça.
