Balanço Geral Manhã

Perseguição policial termina em prisão na zona sul de SP

Motociclista com bag de entregador tenta fugir e é capturado após manobras arriscadas

Balanço Geral Manhã

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Policiais patru lham a zona sul de São Paulo quando avistam motociclista com bag de entregador.
  • Motociclista desobedece a ordem de parada e inicia fuga em alta velocidade por cerca de seis minutos.
  • Durante a perseguição, ele tenta despistar os policiais em manobras arriscadas até ser cercado.
  • Suspeito é preso e uma pistola com numeração raspada é apreendida junto com a motocicleta.

 

Durante patrulhamento na zona sul de São Paulo, policiais avistaram um suspeito em uma motocicleta usando uma bag de entregador. Ao desobedecer a ordem de parada, ele iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição durou cerca de seis minutos e foi registrada por câmeras acopladas às fardas dos agentes.

O motociclista tentou despistar os policiais entrando na contramão e mudando de direção várias vezes. Em sua tentativa de fuga, passou entre carros e furou sinais vermelhos até entrar em uma rua sem saída. Cercado, arremessou um objeto antes de se render aos policiais.

Na ação, uma pistola com numeração raspada foi apreendida junto com a motocicleta utilizada pelo suspeito. Ele foi levado à delegacia e permanece à disposição da justiça.

O que provocou a perseguição policial na zona sul de São Paulo?

A perseguição foi provocada quando policiais avistaram um suspeito em uma motocicleta usando uma bag de entregador, que desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade.


Como foi a fuga do motociclista?

O motociclista tentou despistar os policiais entrando na contramão e mudando de direção várias vezes. Ele passou entre carros, furou sinais vermelhos e acabou entrando em uma rua sem saída.

O que aconteceu quando o motociclista foi cercado?

Cercado, o motociclista arremessou um objeto antes de se render aos policiais.


Quais foram os itens apreendidos durante a ação policial?

Na ação, uma pistola com numeração raspada foi apreendida junto com a motocicleta utilizada pelo suspeito, que foi levado à delegacia e permanece à disposição da justiça.

A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita

