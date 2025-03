Pitbull sem focinheira gera conflito e ameaça de morte em condomínio de Praia Grande (SP) Discussão entre vizinhas escalou para ameaças contra síndica Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 13h50 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h50 ) twitter

Pitbull sem focinheira provoca discussão e até ameaça de morte em condomínio de Praia Grande (SP)

Uma discussão em condomínio de Praia Grande (SP) escalou rapidamente e teve até ameaça de morte à síndica.

A confusão começou quando a tutora de uma pitbull entrou com o animal sem focinheira no elevador e foi advertida por outra moradora.

O vídeo da discussão entre as duas foi parar na internet e o filho de uma delas, a que se incomodou com o cão feroz, enviou um áudio com ameaça de morte à síndica e dizendo que ela tinha 72 horas para sair do estado de São Paulo.

Em nota, o homem pediu desculpas e afirmou que estava passando por uma crise de transtorno.

