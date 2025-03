Polícia apreende arsenal de guerra na zona leste de São Paulo Jovem de 21 anos é preso com armas, munições e bloqueadores de sinal Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h28 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h28 ) twitter

Polícia apreende armas, munições e drogas na zona leste de São Paulo

Durante uma operação na Zona Leste de São Paulo, a polícia apreendeu um vasto arsenal de guerra, incluindo armas de uso restrito das forças armadas e centenas de munições. Um jovem de 21 anos foi detido após ser flagrado armado na porta do seu apartamento, sugerindo envolvimento com o crime organizado. As autoridades encontraram pistolas, um rifle, uma escopeta e uma submetralhadora, além de bloqueadores de sinal usados em roubos de carga. O jovem, que não tinha antecedentes criminais, agora enfrenta acusações por tráfico de drogas e posse ilegal de armamento pesado. A investigação continua para desmantelar a quadrilha e localizar possíveis depósitos maiores de drogas na região.

