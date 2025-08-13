Polícia apreende aves silvestres em São Paulo durante operação
Operação Fim da Linha encontra cerca de 50 pássaros em ônibus
Durante a Operação Fim da Linha, realizada pela Polícia Militar na região central de São Paulo, cerca de 50 pássaros silvestres foram apreendidos dentro de uma mala em um ônibus vindo de Uberaba.
O passageiro responsável pela bagagem não forneceu muitos detalhes sobre o transporte das aves, que possivelmente seriam vendidas na região do Brás. O caso foi levado ao 8º Distrito Policial para investigação. As aves serão encaminhadas para um setor especializado em proteção ambiental.
