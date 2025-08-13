Polícia apreende aves silvestres em São Paulo durante operação Operação Fim da Linha encontra cerca de 50 pássaros em ônibus Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 50 aves silvestres em São Paulo durante a Operação Fim da Linha.

As aves estavam escondidas em uma mala dentro de um ônibus vindo de Uberaba.

O responsável pela bagagem não forneceu informações sobre o transporte e as aves poderiam ser vendidas na região do Brás.

O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial para investigação e as aves serão enviadas a um setor de proteção ambiental.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante a Operação Fim da Linha, realizada pela Polícia Militar na região central de São Paulo, cerca de 50 pássaros silvestres foram apreendidos dentro de uma mala em um ônibus vindo de Uberaba.

O passageiro responsável pela bagagem não forneceu muitos detalhes sobre o transporte das aves, que possivelmente seriam vendidas na região do Brás. O caso foi levado ao 8º Distrito Policial para investigação. As aves serão encaminhadas para um setor especializado em proteção ambiental.

Veja também

‌



O jovem foi roubado por criminoso armado enquanto aguardava entrada em prédio

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Câmera flagra assalto a estudante na Freguesia do Ó Comerciante relata complicações após troca de próteses de silicone Morador de rua 'Galo Cego' é preso após agredir diversas vítimas Justiça bloqueia redes do influenciador Hytalo Santos Polícia de SP apreende aves silvestres em operação na região central Operação busca golpistas no Jabaquara, zona sul de São Paulo Policial baleado em Paraisópolis reconhece suspeito e buscas continuam Homem faz ex-namorada refém e é morto pela polícia em SP Fórum debate turismo no Centro Histórico de São Paulo Dia do Disco de Vinil celebra a arte e nova geração de fãs Menina de 9 anos se machuca após cair de van escolar em movimento Homem invade estúdio de tatuagem, baleia tatuador e mata cliente em Taboão da Serra Morador acumula lixo e gera problemas de saúde na zona norte de São Paulo Polícia de SP desarticula quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo Imagens mostram jovem sendo agredido e morto em estacionamento de supermercado na Grande São Paulo Idoso de 71 anos é violentamente assaltado em São Paulo Influenciador Felca relata ameaças e uso de carro blindado após denunciar exploração infantil Presidente da CNA, João Martins recebe homenagem na Alesp Diarista é morta pelo ex na frente das filhas em Itapecerica da Serra (SP) Cobrança de dívida milionária termina em desaparecimento misterioso de quatro homens

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!