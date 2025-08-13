Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Polícia apreende aves silvestres em São Paulo durante operação

Operação Fim da Linha encontra cerca de 50 pássaros em ônibus

  • A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 50 aves silvestres em São Paulo durante a Operação Fim da Linha.
  • As aves estavam escondidas em uma mala dentro de um ônibus vindo de Uberaba.
  • O responsável pela bagagem não forneceu informações sobre o transporte e as aves poderiam ser vendidas na região do Brás.
  • O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial para investigação e as aves serão enviadas a um setor de proteção ambiental.

 

Durante a Operação Fim da Linha, realizada pela Polícia Militar na região central de São Paulo, cerca de 50 pássaros silvestres foram apreendidos dentro de uma mala em um ônibus vindo de Uberaba.

O passageiro responsável pela bagagem não forneceu muitos detalhes sobre o transporte das aves, que possivelmente seriam vendidas na região do Brás. O caso foi levado ao 8º Distrito Policial para investigação. As aves serão encaminhadas para um setor especializado em proteção ambiental.

