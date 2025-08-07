Logo R7.com
Polícia Civil apreende carga recorde de drogas em Diadema

Operação resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de veículos

A Polícia Civil de Diadema apreendeu mais de 600 quilos de maconha durante uma operação no ABC paulista. A carga estava sendo transportada em um caminhão e também foi encontrada em uma casa na região metropolitana de São Paulo. Dois suspeitos foram presos em flagrante.

A investigação durou cerca de 40 dias e foi desdobramento de uma prisão anterior. Os entorpecentes seriam distribuídos em festas conhecidas como pancadões em Diadema e outras áreas da Grande São Paulo, além de possivelmente outros estados. Além das drogas, a polícia apreendeu dois carros, uma moto e o caminhão utilizado no transporte. O caso continua sob investigação pela delegacia local.

