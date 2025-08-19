Polícia Civil de SP realiza operação contra suspeito de golpes em idosos
Ação envolve policiais do GARRA para capturar Reginaldo
A Polícia Civil de São Paulo está conduzindo uma operação para prender Reginaldo, suspeito de aplicar golpes conhecidos como “golpe do falso parente”, que têm como alvo principalmente idosos. A ação mobiliza 22 policiais do GARRA e outros departamentos em diversos pontos da Grande São Paulo.
Durante a operação na Zona Leste de São Paulo, agentes localizaram um dos alvos ainda dormindo. Este esforço conjunto visa retirar das ruas indivíduos envolvidos em fraudes pela internet, garantindo maior segurança aos cidadãos mais vulneráveis.
Qual é o objetivo da operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo?
A operação visa prender Reginaldo, suspeito de aplicar golpes, conhecidos como ‘golpe do falso parente’, principalmente em idosos.
Quantos policiais estão envolvidos na operação contra Reginaldo?
A operação mobiliza 22 policiais do GARRA e outros departamentos em diversos pontos da Grande São Paulo.
Qual é o impacto dos crimes atribuídos a Reginaldo no estado do Piauí?
Os crimes causaram um prejuízo estimado em R$ 50 mil no estado do Piauí, o que motivou a participação de delegados dessa região na operação.
O que foi encontrado durante a operação na Zona Leste de São Paulo?
Durante a operação, agentes localizaram um dos alvos ainda dormindo, indicando a eficácia do esforço conjunto para combater fraudes pela internet.
