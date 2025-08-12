Polícia Civil desarticula quadrilha de roubos em condomínios de luxo
Operação em São Paulo cumpre mandados contra grupo especializado em assaltos
Na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Civil realizou uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida em roubos a condomínios de luxo em São Paulo. A ação mobilizou 290 policiais e 96 viaturas para cumprir 17 mandados de prisão temporária e mais de 50 de busca e apreensão em áreas como Higienópolis, Moema e Campo Belo.
A quadrilha é suspeita de utilizar tecnologia avançada para clonar controles de segurança e invadir condomínios, visando principalmente joias e dinheiro em espécie. A operação também ocorreu na Vila Babilônia e Vila Santa Catarina, onde outros suspeitos foram capturados.
A Polícia Civil segue investigando para identificar todos os membros do grupo criminoso e recuperar os bens roubados.
