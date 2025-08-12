Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Polícia Civil desarticula quadrilha de roubos em condomínios de luxo

Operação em São Paulo cumpre mandados contra grupo especializado em assaltos

  • A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de roubos a condomínios de luxo em São Paulo.
  • A operação mobilizou 290 policiais e 96 viaturas, cumprindo 17 mandados de prisão e mais de 50 de busca.
  • Um suspeito, Valdeci, foi detido, e celulares encontrados com ele serão analisados.
  • A quadrilha utilizava tecnologia para invadir condomínios, visando roubar joias e dinheiro.

 

Na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Civil realizou uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida em roubos a condomínios de luxo em São Paulo. A ação mobilizou 290 policiais e 96 viaturas para cumprir 17 mandados de prisão temporária e mais de 50 de busca e apreensão em áreas como Higienópolis, Moema e Campo Belo.

A quadrilha é suspeita de utilizar tecnologia avançada para clonar controles de segurança e invadir condomínios, visando principalmente joias e dinheiro em espécie. A operação também ocorreu na Vila Babilônia e Vila Santa Catarina, onde outros suspeitos foram capturados.

A Polícia Civil segue investigando para identificar todos os membros do grupo criminoso e recuperar os bens roubados.

