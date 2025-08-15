Logo R7.com
Polícia Civil desmantela quadrilha de furtos em São Paulo

Operação apreende itens de luxo e prende suspeitos na zona leste

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a residências. Durante a operação na Vila Alpina, zona leste da capital, foram apreendidos joias e uma bolsa de luxo avaliada em R$ 20 mil. Um dos suspeitos confessou ter furtado a bolsa para presentear sua esposa, que também foi levada à delegacia por estar com o item roubado.

Os criminosos utilizavam sempre o mesmo carro nas invasões, facilitando sua identificação pelas câmeras de segurança. Além disso, foram encontrados R$ 5.300 em espécie, um videogame e roupas usadas nos crimes. A polícia também apreendeu uma lista com endereços de futuras vítimas.

