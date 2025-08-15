Polícia Civil desmantela quadrilha de furtos em São Paulo Operação apreende itens de luxo e prende suspeitos na zona leste Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a residências. Durante a operação na Vila Alpina, zona leste da capital, foram apreendidos joias e uma bolsa de luxo avaliada em R$ 20 mil. Um dos suspeitos confessou ter furtado a bolsa para presentear sua esposa, que também foi levada à delegacia por estar com o item roubado.

Os criminosos utilizavam sempre o mesmo carro nas invasões, facilitando sua identificação pelas câmeras de segurança. Além disso, foram encontrados R$ 5.300 em espécie, um videogame e roupas usadas nos crimes. A polícia também apreendeu uma lista com endereços de futuras vítimas.

Veja também

‌



Suspeito foi detido após ameaçar vítimas e fazer arrastões em diversas localidades

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Homem é preso por série de assaltos na zona leste da capital paulista Assaltantes do carro branco são presos em Osasco após série de roubos Instituição transforma vidas de amputados com reabilitação gratuita Seis crianças são encontradas abandonadas no meio da rua em SP Mototaxista desobedece ordem de parada e passageira pula de veículo em fuga Quadrilha aterroriza moradores do Ipiranga, zona sul de São Paulo Ladrão rouba bolsa de R$ 20 mil e presenteia esposa GCM é baleado em bairro nobre de SP durante caminhada Polícia fecha casa clandestina de repouso de idosos em Franco da Rocha, Grande SP Escola da Prefeitura de SP ensina idosos a não caírem em golpes virtuais Troca de tiros entre policiais e criminosos termina em morte na zona sul de SP Moradores do Paraíso, na zona sul de SP, enfrentam onda de assaltos e reforçam segurança Idoso furta celulares em lojas da Grande São Paulo Jovem acusa motorista de importunação sexual na zona leste de São Paulo Falha na Linha 15-Prata do monotrilho causa transtorno na zona leste de São Paulo Empresário que matou gari apresenta ‘personalidade violenta’, diz juiz Novas imagens mostram negociação com homem que manteve ex-namorada refém Assaltos no Brás: confira dicas para se proteger no maior centro comercial de SP Mulher é feita refém por homem em surto na zona leste de São Paulo Gangue das alianças aterroriza moradores de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!