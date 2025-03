Polícia descarta ligação entre mortes de Edna e Vitória Laudo indica morte natural de idosa encontrada em cachoeira Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h35 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h35 ) twitter

Polícia diz que Edna morreu de causas naturais e descarta ligação com caso Vitória

A polícia concluiu que Edna Oliveira Silva, de 65 anos, morreu de causas naturais conforme apontado pelo laudo necroscópico, descartando qualquer ligação com a morte de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. O corpo de Edna foi encontrado próximo a uma cachoeira enquanto Vitória ainda estava desaparecida.

Edna era cuidadora da mãe do padrasto de Maicol Antonio Sales dos Santos, que confessou ter assassinado Vitória. Inicialmente, especulava-se uma conexão entre as mortes, levando à transferência do inquérito entre as delegacias de Jundiaí e Cajamar. Contudo, as autoridades determinaram que não há relação entre os casos.

