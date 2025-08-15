Polícia desmantela casa clandestina de idosos em Franco da Rocha Ação resgata 35 idosos em condições precárias na Grande São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 13h54 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Polícia fecha casa clandestina de repouso em Franco da Rocha.

35 idosos estavam em condições sub-humanas, enfrentando desnutrição e falta de higiene.

Quatro membros da mesma família foram presos por maus-tratos e empréstimos não autorizados.

Idosos resgatados foram acolhidos em abrigos, e investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Uma operação policial fechou uma casa de repouso clandestina na área rural de Franco da Rocha, onde 35 idosos viviam em condições sub-humanas. A investigação começou após uma denúncia anônima, resultando na invasão do local por agentes da polícia civil e vigilância sanitária.

Os residentes enfrentavam desnutrição e falta de higiene, com relatos de fome e abusos físicos e psicológicos. O ambiente apresentava um odor forte, indicando descaso com a saúde dos idosos.

Quatro membros de uma mesma família foram presos sob acusação de maus-tratos e por realizar empréstimos bancários sem autorização em nome dos idosos. Antes de se estabelecer em Franco da Rocha, a casa funcionava em Francisco Morato e foi transferida após investigações por irregularidades.

Os idosos resgatados foram acolhidos em abrigos locais pela assistência social, enquanto as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos nos crimes.

O que aconteceu em Franco da Rocha envolvendo uma casa de repouso clandestina?

Uma operação policial fechou uma casa de repouso clandestina na área rural de Franco da Rocha, onde 35 idosos viviam em condições sub-humanas.

Quais foram as condições enfrentadas pelos idosos nessa casa?

Os idosos enfrentavam desnutrição, falta de higiene, fome e abusos físicos e psicológicos.

Quem foi preso durante a operação e por qual motivo?

Quatro membros de uma mesma família foram presos sob a acusação de maus-tratos e por realizar empréstimos bancários sem autorização em nome dos idosos.

O que aconteceu com os idosos após o resgate?

Os idosos resgatados foram acolhidos em abrigos locais pela assistência social, e investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos nos crimes.

