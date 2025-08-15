Polícia desmantela casa clandestina de idosos em Franco da Rocha
Ação resgata 35 idosos em condições precárias na Grande São Paulo
Uma operação policial fechou uma casa de repouso clandestina na área rural de Franco da Rocha, onde 35 idosos viviam em condições sub-humanas. A investigação começou após uma denúncia anônima, resultando na invasão do local por agentes da polícia civil e vigilância sanitária.
Os residentes enfrentavam desnutrição e falta de higiene, com relatos de fome e abusos físicos e psicológicos. O ambiente apresentava um odor forte, indicando descaso com a saúde dos idosos.
Quatro membros de uma mesma família foram presos sob acusação de maus-tratos e por realizar empréstimos bancários sem autorização em nome dos idosos. Antes de se estabelecer em Franco da Rocha, a casa funcionava em Francisco Morato e foi transferida após investigações por irregularidades.
Os idosos resgatados foram acolhidos em abrigos locais pela assistência social, enquanto as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos nos crimes.
