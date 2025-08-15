Polícia detém suspeitos de roubos com carro branco em Osasco
Três homens presos; polícia busca mais vítimas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A polícia em Osasco, na Grande São Paulo, prendeu três homens suspeitos de realizar uma série de roubos utilizando um carro branco. As câmeras de segurança capturaram imagens do veículo abordando pedestres durante a noite, o que levou a diversas denúncias.
Após a identificação da placa do carro, os policiais localizaram o veículo e detiveram um dos suspeitos. Na casa dele, foram encontrados celulares, cartões de crédito e uma máquina de cartão, todos provenientes dos roubos. O detido confessou sua participação nos crimes e revelou o endereço de um cúmplice.
Até agora, cinco vítimas reconheceram os suspeitos, mas a polícia acredita que esse número pode aumentar à medida que mais pessoas compareçam à delegacia para fazer o reconhecimento.
Quantos homens foram presos pela polícia em Osasco por suspeita de roubos?
Três homens foram presos pela polícia em Osasco por suspeita de realizar uma série de roubos.
Como a polícia conseguiu identificar os suspeitos?
A polícia conseguiu identificar os suspeitos após reconhecer a placa do carro branco utilizado nos roubos, além de imagens das câmeras de segurança que mostraram o veículo abordando pedestres.
Quais itens foram encontrados na casa de um dos suspeitos?
Na casa de um dos suspeitos, foram encontrados celulares, cartões de crédito e uma máquina de cartão, todos provenientes dos roubos.
Quantas vítimas já reconheceram os suspeitos até agora?
Até o momento, cinco vítimas reconheceram os suspeitos, mas a polícia acredita que esse número pode aumentar.
Veja também
Suspeito foi detido após ameaçar vítimas e fazer arrastões em diversas localidades
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!