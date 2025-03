Polícia diz que Maicol agiu sozinha para matar Vitória; família dela contesta Pai da jovem acredita em envolvimento de mais pessoas no crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h49 ) twitter

Polícia diz que Maicol perseguia Vitória e agiu sozinho

Após a confissão de Maicol Antônio Sales dos Santos sobre o assassinato de Vitória Regina de Souza, a polícia afirmou que ele agiu sozinho. No entanto, Carlos Alberto Sousa, pai da adolescente, acredita que outras pessoas estavam envolvidas. As investigações indicam que Maicol tinha uma obsessão por Vitória; fotos dela foram encontradas no celular do suspeito.

Na delegacia de Cajamar, Maicol detalhou o local do crime e as circunstâncias. Ele relatou uma discussão com Vitória que resultou em violência. Alegou ter reagido a uma agressão iniciada por ela, usando uma faca durante a altercação. Após o crime, enterrou o corpo em uma área de mata e destruiu pertences da vítima para encobrir evidências.

A defesa de Maicol contesta a validade do depoimento por ter ocorrido sem advogados presentes. A polícia encontrou inconsistências nos depoimentos dele e evidências forenses que contradizem sua versão dos fatos. A defesa da família solicitou uma reconstituição dos eventos para verificar a possível participação de terceiros. A investigação continua enquanto a comunidade busca justiça.

