Polícia encontra cativeiro para onde Vitória foi levada e torturada em São Paulo Peças de roupa e fios de cabelo encontrados em mata serão analisados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h11 )

A Polícia Civil localizou o cativeiro onde Vitória foi mantida por cerca de dois dias antes de ser morta. A investigação começou no último dia 27 de fevereiro, após o último contato registrado da jovem.

O pai de Vitória contatou as autoridades quando não conseguiu localizar a filha. Mandados de busca foram cumpridos em Franco da Rocha (SP) com apoio do grupo de operações especiais e cães farejadores.

Em uma mata em Cajamar (SP), foram encontrados peças de roupa e fios de cabelo que serão analisados pela delegacia para reunir mais evidências sobre o caso.

