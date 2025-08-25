Logo R7.com
Polícia frustra assalto a família chinesa em São Paulo

Ação rápida no Itaim Paulista resulta na prisão de três suspeitos

  • Família chinesa é alvo de assalto no Itaim Paulista, São Paulo.
  • Quatro criminosos foram abordados, escolhendo as vítimas pela aparência oriental.
  • Intervenção rápida da polícia resultou na prisão de três suspeitos com antecedentes criminais.
  • Polícia busca suspeito foragido e investiga se o grupo pertence a uma quadrilha especializada.

 

Uma família chinesa foi alvo de um assalto no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Quatro criminosos abordaram o casal e seu filho adolescente, escolhidos pela aparência oriental, conforme confessou um dos detidos. Durante o crime, uma viatura policial passava pelo local e foi alertada por uma das vítimas.

A intervenção rápida resultou na prisão de três suspeitos com antecedentes criminais em flagrante, enquanto um quarto conseguiu fugir levando alianças roubadas. A polícia recuperou o carro da família e apreendeu uma arma de brinquedo usada para ameaçar as vítimas.

As autoridades continuam buscando o suspeito foragido e investigam se o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em crimes semelhantes.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a família chinesa no Itaim Paulista, São Paulo?


Uma família chinesa foi alvo de um assalto no bairro Itaim Paulista, onde quatro criminosos abordaram o casal e seu filho adolescente.

Como a polícia reagiu ao assalto?


Durante o assalto, uma viatura policial passava pelo local e foi alertada por uma das vítimas, resultando na prisão de três suspeitos em flagrante.

O que foi apreendido pela polícia durante a operação?


A polícia recuperou o carro da família e apreendeu uma arma de brinquedo que foi usada para ameaçar as vítimas.

O que as autoridades estão fazendo em relação ao quarto suspeito?

As autoridades estão em busca do suspeito foragido e investigam se o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em crimes semelhantes.

