Polícia frustra assalto a família chinesa em São Paulo
Ação rápida no Itaim Paulista resulta na prisão de três suspeitos
Uma família chinesa foi alvo de um assalto no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Quatro criminosos abordaram o casal e seu filho adolescente, escolhidos pela aparência oriental, conforme confessou um dos detidos. Durante o crime, uma viatura policial passava pelo local e foi alertada por uma das vítimas.
A intervenção rápida resultou na prisão de três suspeitos com antecedentes criminais em flagrante, enquanto um quarto conseguiu fugir levando alianças roubadas. A polícia recuperou o carro da família e apreendeu uma arma de brinquedo usada para ameaçar as vítimas.
As autoridades continuam buscando o suspeito foragido e investigam se o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em crimes semelhantes.
Assista ao vídeo - Polícia de SP prende três suspeitos após assalto a família chinesa
