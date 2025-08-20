Polícia identifica suspeitos de roubo a jornalista em São Paulo Criminosos ainda estão foragidos após tentativa de fraude bancária Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil de São Paulo identificou os suspeitos do roubo à repórter Beatriz Casadei, da RECORD, ocorrido em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros. Durante o crime, ela estava acompanhada do jornalista Rafael Ferraz. Imagens capturadas no local foram cruciais para identificar os criminosos, que contavam com um cúmplice.

Após o incidente, as autoridades realizaram buscas nas residências dos suspeitos, que continuam foragidos. Durante o crime, uma tentativa de empréstimo de R$ 50 mil foi feita na conta da vítima, mas a transação foi bloqueada pelo banco devido a suspeitas de fraude. A polícia segue em busca dos criminosos e do aparelho roubado.

Veja também

‌



A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita

Balanço Geral Manhã playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dupla invade condomínio na zona leste de SP e rouba joias Chapeiro inova e cria receita diferentona de pão de queijo Moradores com medo: Tatuapé enfrenta aumento de assaltos e furtos Carreta tomba e causa congestionamento na Rodovia Ayrton Senna Família de jovem desaparecido em SP busca respostas Polícia de SP realiza operação contra golpes virtuais Homem é executado dentro de casa em Santo André, ABC paulista Câmera corporal mostra perseguição policial na zona sul de SP Suspeito de roubo completa 18 anos durante detenção Polícia identifica suspeito de roubar repórter da RECORD Hytalo Santos deixa presídio de Carapicuíba chorando Exclusivo: Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada em São Paulo Pai e filha são flagrados levando cachorrinha de borracharia Operação Fim da Linha: polícia de SP inspeciona ônibus na Marginal Tietê SP: policial de folga reage a assalto e mata criminoso Caso Vitória: suspeito de matar jovem pode ir a júri popular Repórter da RECORD é assaltada antes de entrada ao vivo em SP Motorista embriagado atropela policial durante blitz em São Paulo Polícia Civil de SP realiza operação contra suspeito de aplicar golpes em idosos Polícia desmantela quadrilha de assaltantes no Tatuapé, zona leste de São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!