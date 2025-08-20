Polícia identifica suspeitos de roubo a jornalista em São Paulo
Criminosos ainda estão foragidos após tentativa de fraude bancária
A Polícia Civil de São Paulo identificou os suspeitos do roubo à repórter Beatriz Casadei, da RECORD, ocorrido em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros. Durante o crime, ela estava acompanhada do jornalista Rafael Ferraz. Imagens capturadas no local foram cruciais para identificar os criminosos, que contavam com um cúmplice.
Após o incidente, as autoridades realizaram buscas nas residências dos suspeitos, que continuam foragidos. Durante o crime, uma tentativa de empréstimo de R$ 50 mil foi feita na conta da vítima, mas a transação foi bloqueada pelo banco devido a suspeitas de fraude. A polícia segue em busca dos criminosos e do aparelho roubado.
Veja também
A polícia foi acionada pelos vizinhos ao perceberem a movimentação suspeita
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!