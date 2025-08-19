Polícia intensifica inspeções de ônibus na Marginal Tietê Operação combate tráfico de drogas e contrabando em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h44 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Militar de Trânsito de São Paulo realizou a operação "Fim da Linha" na Marginal Tietê.

O objetivo é combater tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros e eletrônicos.

Foram abordados diversos ônibus e verificadas as bagagens dos passageiros.

A operação também visa regular o fluxo de veículos e garantir a segurança na cidade.

A Polícia Militar de Trânsito de São Paulo realizou a operação “Fim da Linha” na Marginal Tietê para inspecionar ônibus que chegam e saem da cidade. Durante a ação, foram abordados diversos veículos e as bagagens dos passageiros foram verificadas.

A operação começou na madrugada com o objetivo de combater práticas ilícitas, como tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros e eletrônicos.

Os policiais montaram uma estrutura com cones e viaturas para coordenar o trânsito durante as abordagens. A operação faz parte das atividades do policiamento de trânsito, que além de regular o fluxo de veículos, atua no combate ao crime. A fiscalização busca garantir a segurança na cidade ao verificar ônibus usados para atividades ilegais.

Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada

