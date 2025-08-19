Polícia intensifica inspeções de ônibus na Marginal Tietê
Operação combate tráfico de drogas e contrabando em São Paulo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Polícia Militar de Trânsito de São Paulo realizou a operação “Fim da Linha” na Marginal Tietê para inspecionar ônibus que chegam e saem da cidade. Durante a ação, foram abordados diversos veículos e as bagagens dos passageiros foram verificadas.
A operação começou na madrugada com o objetivo de combater práticas ilícitas, como tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros e eletrônicos.
Os policiais montaram uma estrutura com cones e viaturas para coordenar o trânsito durante as abordagens. A operação faz parte das atividades do policiamento de trânsito, que além de regular o fluxo de veículos, atua no combate ao crime. A fiscalização busca garantir a segurança na cidade ao verificar ônibus usados para atividades ilegais.
Veja também
Detidos em São Paulo, ele e o companheiro são investigados por crimes graves; transferência para a Paraíba é esperada
Balanço Geral Manhã playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!