Polícia intensifica inspeções de ônibus na Marginal Tietê

Operação combate tráfico de drogas e contrabando em São Paulo

  • A Polícia Militar de Trânsito de São Paulo realizou a operação "Fim da Linha" na Marginal Tietê.
  • O objetivo é combater tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros e eletrônicos.
  • Foram abordados diversos ônibus e verificadas as bagagens dos passageiros.
  • A operação também visa regular o fluxo de veículos e garantir a segurança na cidade.

 

A Polícia Militar de Trânsito de São Paulo realizou a operação “Fim da Linha” na Marginal Tietê para inspecionar ônibus que chegam e saem da cidade. Durante a ação, foram abordados diversos veículos e as bagagens dos passageiros foram verificadas.

A operação começou na madrugada com o objetivo de combater práticas ilícitas, como tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros e eletrônicos.

Os policiais montaram uma estrutura com cones e viaturas para coordenar o trânsito durante as abordagens. A operação faz parte das atividades do policiamento de trânsito, que além de regular o fluxo de veículos, atua no combate ao crime. A fiscalização busca garantir a segurança na cidade ao verificar ônibus usados para atividades ilegais.

