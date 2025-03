Polícia investiga elo entre mortes de idosa e jovem Vitória em Cajamar Autoridades buscam entender conexão entre mortes de Edna Silva e Vitória Sousa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 12h43 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h43 ) twitter

Entenda qual pode ser a ligação entre idosa encontrada morta e o caso Vitória

O corpo de Edna Silva, de 65 anos, foi encontrado em uma cachoeira em Cajamar durante as buscas pela adolescente desaparecida Vitória Sousa. A polícia investiga se há uma conexão entre as mortes, considerando que ambas ocorreram no mesmo dia. Edna trabalhou como cuidadora para a família de Maicol Antonio Sales dos Santos, único preso até o momento por suspeita no caso de Vitória.

Edna tinha antecedentes criminais por furto, tráfico de drogas e estelionato. A investigação do caso da Idosa está sob responsabilidade da delegacia de Jundiaí devido à localização do corpo. As autoridades buscam determinar se a morte foi natural ou resultado de atividades criminosas.

A complexidade do caso exige cooperação entre as delegacias de Jundiaí e Cajamar para esclarecer se existe uma ligação direta entre as mortes.

