Polícia investiga fraude milionária na Camisaria Colombo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação para investigar fraudes na Camisaria Colombo.

O contador da empresa, Álvaro Jabur Maluf Jr., foi levado para prestar esclarecimentos.

A investigação começou após denúncias sobre um desvio de aproximadamente R$ 21 milhões.

Os donos da camisaria são os principais suspeitos, e a polícia investiga o envolvimento de outros funcionários e colaboradores do banco.

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta quinta-feira para investigar um esquema de fraudes financeiras envolvendo a Camisaria Colombo. Álvaro Jabur Maluf Jr., contador da empresa, foi conduzido ao Palácio da Polícia para prestar depoimento.

A investigação teve início após denúncias de uma instituição financeira sobre um desvio de aproximadamente R$ 21 milhões. A fraude explorava falhas no sistema bancário para realizar transações ilícitas. Os donos da camisaria estão entre os principais suspeitos, enquanto a polícia busca determinar o envolvimento de outros funcionários da empresa e possíveis colaboradores dentro do banco afetado.

O caso ainda está em desenvolvimento, com as autoridades empenhadas em identificar todos os participantes do esquema e esclarecer completamente a situação.

