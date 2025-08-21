Polícia investiga fraude milionária na Camisaria Colombo
Contador é levado para esclarecimentos em operação policial
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta quinta-feira para investigar um esquema de fraudes financeiras envolvendo a Camisaria Colombo. Álvaro Jabur Maluf Jr., contador da empresa, foi conduzido ao Palácio da Polícia para prestar depoimento.
A investigação teve início após denúncias de uma instituição financeira sobre um desvio de aproximadamente R$ 21 milhões. A fraude explorava falhas no sistema bancário para realizar transações ilícitas. Os donos da camisaria estão entre os principais suspeitos, enquanto a polícia busca determinar o envolvimento de outros funcionários da empresa e possíveis colaboradores dentro do banco afetado.
O caso ainda está em desenvolvimento, com as autoridades empenhadas em identificar todos os participantes do esquema e esclarecer completamente a situação.
