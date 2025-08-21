Logo R7.com
Polícia investiga fraude milionária na Camisaria Colombo

Contador é levado para esclarecimentos em operação policial

  • A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma operação para investigar fraudes na Camisaria Colombo.
  • O contador da empresa, Álvaro Jabur Maluf Jr., foi levado para prestar esclarecimentos.
  • A investigação começou após denúncias sobre um desvio de aproximadamente R$ 21 milhões.
  • Os donos da camisaria são os principais suspeitos, e a polícia investiga o envolvimento de outros funcionários e colaboradores do banco.

 

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta quinta-feira para investigar um esquema de fraudes financeiras envolvendo a Camisaria Colombo. Álvaro Jabur Maluf Jr., contador da empresa, foi conduzido ao Palácio da Polícia para prestar depoimento.

A investigação teve início após denúncias de uma instituição financeira sobre um desvio de aproximadamente R$ 21 milhões. A fraude explorava falhas no sistema bancário para realizar transações ilícitas. Os donos da camisaria estão entre os principais suspeitos, enquanto a polícia busca determinar o envolvimento de outros funcionários da empresa e possíveis colaboradores dentro do banco afetado.

O caso ainda está em desenvolvimento, com as autoridades empenhadas em identificar todos os participantes do esquema e esclarecer completamente a situação.

