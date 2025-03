Polícia investiga ligação entre mortes de Vitória e Edna em Cajamar Novos suspeitos identificados; registros telefônicos podem revelar conexões Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 13h10 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h10 ) twitter

Polícia analisa registros telefônicos em busca de conexões entre as mortes de Vitória e Edna

A polícia de Cajamar segue investigando as mortes de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, e Edna Oliveira Silva, após novos depoimentos e laudos periciais levarem à identificação de dois novos suspeitos. Policiais realizaram buscas em endereços relacionados a Maico Antônio Sales dos Santos e conversaram com a mãe de um amigo próximo dele que estava ausente no momento da visita.

O corpo da idosa Edna foi encontrado na mesma região do desaparecimento da adolescente, levantando suspeitas de uma possível queima de arquivo. Edna tinha um histórico criminal e trabalhava na casa da família de Maico nos últimos meses. A polícia analisa registros telefônicos para entender possíveis conexões entre os casos.

Vitória desapareceu em fevereiro enquanto voltava para casa em Cajamar (SP) e foi encontrada morta dias depois em uma área de mata. As autoridades esperam por novos desdobramentos à medida que continuam ouvindo testemunhas e analisando elementos coletados nos locais visitados.

Assista em vídeo - Polícia analisa registros telefônicos em busca de conexões entre as mortes de Vitória e Edna

