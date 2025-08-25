Polícia investiga maus-tratos a animais em ONG de Mairiporã
Operação policial apura denúncias de condições insalubres na ONG Quem Ama Cuida
Uma operação policial está em curso em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, após denúncias de maus-tratos a animais na ONG Quem Ama Cuida. A proprietária Luciane é investigada por manter cães, gatos e outros animais em condições insalubres.
A polícia civil está no local verificando as condições sanitárias após receber vídeos que mostram possíveis irregularidades. Os policiais usam máscaras devido ao forte odor no ambiente. Moradores expressaram preocupação com a situação dos animais.
A investigação busca determinar se os animais são destinados à doação ou venda. Evidências apontam para muitos deles vivendo em meio a fezes e espaços reduzidos. A operação visa confirmar as denúncias e assegurar o bem-estar dos animais.
Assista ao vídeo - Operação da polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã
