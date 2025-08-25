Polícia investiga maus-tratos a animais em ONG de Mairiporã Operação policial apura denúncias de condições insalubres na ONG Quem Ama Cuida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h03 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Operação policial investiga maus-tratos a animais em ONG de Mairiporã.

A proprietária Luciane Neme é suspeita de manter os animais em condições insalubres.

Polícia civil averigua denúncias após recebimento de vídeos mostrando irregularidades.

Investigação busca determinar destino dos animais e confirmar denúncias de maus-tratos.

Operação da polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã

Uma operação policial está em curso em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, após denúncias de maus-tratos a animais na ONG Quem Ama Cuida. A proprietária Luciane é investigada por manter cães, gatos e outros animais em condições insalubres.

A polícia civil está no local verificando as condições sanitárias após receber vídeos que mostram possíveis irregularidades. Os policiais usam máscaras devido ao forte odor no ambiente. Moradores expressaram preocupação com a situação dos animais.

A investigação busca determinar se os animais são destinados à doação ou venda. Evidências apontam para muitos deles vivendo em meio a fezes e espaços reduzidos. A operação visa confirmar as denúncias e assegurar o bem-estar dos animais.

Perguntas e Respostas

O que motivou a operação policial em Mairiporã?

‌



A operação policial foi motivada por denúncias de maus-tratos a animais na ONG Quem Ama Cuida, onde a proprietária Luciane é investigada por manter cães, gatos e outros animais em condições insalubres.

Quais ações estão sendo realizadas pela polícia no local?

‌



A polícia civil está verificando as condições sanitárias no local após receber vídeos que mostram possíveis irregularidades. Os policiais utilizam máscaras devido ao forte odor encontrado no ambiente.

Quais são as preocupações dos moradores em relação à situação dos animais?

‌



Os moradores expressaram preocupação com a situação dos animais, especialmente considerando que evidências indicam que muitos vivem em meio a fezes e em espaços reduzidos.

Qual é o objetivo da investigação em andamento?

A investigação busca determinar se os animais da ONG são destinados à doação ou venda, além de confirmar as denúncias e assegurar o bem-estar dos animais.

Assista ao vídeo - Operação da polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã

